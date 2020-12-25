В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 604 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 246 пациентов, в больницах — 1 тысяча 358.

В том числе 67 (4,9 процента) человек — в крайне тяжелом состоянии, 368 (27 процентов) — в тяжелом. Состояние основной массы больных (906 человек, или 66,7 процента) оценивают как средней тяжести. Только 17 человека (1,5 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 307 человек. В Бишкеке выздоровели 95 человек, Оше — 40, Чуйской области — 59, Ошской — 6, Таласской — 14, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 35, Джалал-Абадской — 27, Баткенской — 20. С начала марта выздоровели 74 тысячи 177 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.