Суицид солдата. Военная прокуратура проверяет доводы родственников

По факту смерти военнослужащего войсковой части 702 внутренних войск МВД рядового Бексултана Адилбек уулу Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона начато досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что в рамках досудебного производства произведены осмотр места происшествия и трупа Адилбек уулу. Назначены судебно-медицинская, судебно-химическая, судебно-биологическая экспертизы.

«Проводятся допросы сослуживцев скончавшегося и военнослужащих войсковой части по установлению причин и обстоятельств его смерти. Следствием также отрабатываются версии возможных неуставных взаимоотношений между военнослужащими, проверяются доводы родственников рядового, озвученные в средствах массовой информации», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что солдат внутренних войск МВД повесился в своей войсковой части 21 декабря. Военная прокуратура Бишкекского гарнизона зарегистрировала этот факт в ЕРПП и проводит расследование.