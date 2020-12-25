Больница кыргызско-турецкой дружбы больше не принимает пациентов с COVID-19

Пациентов с коронавирусом Больница кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке больше не принимает. Об этом 24.kg сообщил главврач Республиканской инфекционной больницы Гульжигит Аалиев.

По его словам, это связано с тем, что количество пациентов с COVID-19, обращающихся в медучреждение, снизилось.

Отмечается, что те граждане, которые лечились от коронавируса в Больнице кыргызско-турецкой дружбы, переведены в Республиканскую инфекционную больницу.

Напомним, что Больница кыргызско-турецкой дружбы начала принимать пациентов с COVID-19 с 6 июня 2020 года.