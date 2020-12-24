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Общество

В Бишкеке скончался старейший священник епархии Валентин Никонов

Фото Бишкекского епархиального управления. Митрофорный протоирей Валентин Никонов

В Бишкеке на 87-м году жизни скончался митрофорный протоиерей Валентин Никонов. Об этом сообщили в Бишкекском епархиальном управлении.

По его данным, Валентин Никонов был старейшим священником Бишкекской и Кыргызстанской епархии, более 60 лет прослужившим в священном сане.

Протоиерей родился 15 августа 1934 года на Среднем Урале в городе Алапаевске. В 1952-м поступил в Саратовскую духовную семинарию. В 1954 году был призван в армию. Отслужив, продолжил обучение.

До 1963-го Валентин Никонов служил в приходах Курганской и Свердловской епархии. Затем переведен в Ташкентскую и Среднеазиатскую епархию. С тех пор отец Валентин уже навсегда остался служить в Средней Азии.

В 1974 году священник был переведен в Кыргызстан.

Отпевание состоится в субботу, 26 декабря 2020 года, в Свято-Воскресенском кафедральном соборе после Божественной литургии. Начало богослужения в 7.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177909/
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