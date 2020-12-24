Мэрия Бишкека поблагодарила горожан, спасших детей из пожара

Глава Ленинского района Чынасыл Чыныбаев поблагодарил Армиса Дайынова и Максата Шарапидинова за мужество и отвагу в спасении детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, 17 декабря 2020 года примерно в 17.30 произошел пожар на втором этаже дома на улице Толстого. В этот момент в квартире находилось трое несовершеннолетних детей.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Муниципалитет поблагодарил горожан, спасших детей из пожара

«По словам ребят, они переходили улицу, когда увидели детей в окне, которые просили о помощи. Они сразу бросились на помощь, забрались на второй этаж и вытащили их», — отметили в мэрии.

Чынасыл Чыныбаев вручил спасителям благодарственные письма и книги.