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Общество

В селе Ала-Баш на Иссык-Куле построят школу на 225 ученических мест

В селе Ала-Баш на Иссык-Куле построят школу со спортивным залом на 225 ученических мест. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило Иссык-Кульское областное управление капитального строительства при Госстрое. На строительство предполагается потратить 76 миллионов 380 тысяч 922 сома.

В объявлении срок исполнения работ указан — по мере перечисления средств из республиканского бюджета.

Расчет сметной документации необходимо составить по методике, утвержденной Госстроем в ценах 2016 года с приложением локальных ресурсных расчетов на материалы, машины и механизмы.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177906/
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