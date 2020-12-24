В селе Ала-Баш на Иссык-Куле построят школу на 225 ученических мест

В селе Ала-Баш на Иссык-Куле построят школу со спортивным залом на 225 ученических мест. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило Иссык-Кульское областное управление капитального строительства при Госстрое. На строительство предполагается потратить 76 миллионов 380 тысяч 922 сома.

В объявлении срок исполнения работ указан — по мере перечисления средств из республиканского бюджета.



Расчет сметной документации необходимо составить по методике, утвержденной Госстроем в ценах 2016 года с приложением локальных ресурсных расчетов на материалы, машины и механизмы.