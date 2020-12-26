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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День увеличился до 9 часов 2 минут.

У кого намечается той

Эрнис Докенов

Родился 26 декабря 1961 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция СДПК.

Тилек Токтогазиев

Родился 26 декабря 1990 года в Бишкеке. Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

Люди, которые меняли мир

Умер театральный режиссер Искендер Рыскулов

из интернета
Фото из интернета. Искендер Рыскулов

Родился 30 июня 1941 года во Фрунзе. Театральный режиссер, народный артист Киргизской ССР.

В 1984-м стал главным режиссером Кыргызского государственного драматического театра.

По словам художника Юлдаша Нурматова, долгое время работавшего с ним, Искендер Рыскулов «делал революцию в кыргызском театре». «Всемирная энциклопедия современного театра» сообщает, что уже первая постановка Рыскулова во фрунзенском театре по повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» была воспринята в штыки критикой за необычность художественного оформления, хотя ее отличали высокая метафоричность, искренность и смелость.

В то же время зарубежные критики восторгались работами Искендера Рыскулова. Его специально приглашали для постановок по произведениям Чингиза Айтматова.

Умер 26 декабря 2002 года.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star, ЦУМе;
  • новогодние городские ярмарки проходят на аллее возле памятника Курманджан датке, в здании кинотеатра «Октябрь», на мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит балет «Щелкунчик»;
  • в арт-баре «Чемодан Зусмановича» выступит группа «Театр теней»;
  • пройдут мастер-классы для детей и взрослых.

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177902/
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