В Бишкеке 26 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День увеличился до 9 часов 2 минут.
У кого намечается той
Эрнис Докенов
Родился 26 декабря 1961 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция СДПК.
Тилек Токтогазиев
Родился 26 декабря 1990 года в Бишкеке. Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.
Люди, которые меняли мир
Умер театральный режиссер Искендер Рыскулов
Родился 30 июня 1941 года во Фрунзе. Театральный режиссер, народный артист Киргизской ССР.
В 1984-м стал главным режиссером Кыргызского государственного драматического театра.
По словам художника Юлдаша Нурматова, долгое время работавшего с ним, Искендер Рыскулов «делал революцию в кыргызском театре». «Всемирная энциклопедия современного театра» сообщает, что уже первая постановка Рыскулова во фрунзенском театре по повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» была воспринята в штыки критикой за необычность художественного оформления, хотя ее отличали высокая метафоричность, искренность и смелость.
В то же время зарубежные критики восторгались работами Искендера Рыскулова. Его специально приглашали для постановок по произведениям Чингиза Айтматова.
Умер 26 декабря 2002 года.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star, ЦУМе;
- новогодние городские ярмарки проходят на аллее возле памятника Курманджан датке, в здании кинотеатра «Октябрь», на мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит балет «Щелкунчик»;
- в арт-баре «Чемодан Зусмановича» выступит группа «Театр теней»;
- пройдут мастер-классы для детей и взрослых.
Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
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