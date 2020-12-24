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Общество

Романа Царева выгнали из сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе

Роман Царев исключен из сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе. Решение было принято накануне. Об этом сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта.

«На основании раздела 5, пункта 15 Кодекса этики спортсмена член сборной команды КР по греко-римской борьбе Роман Царев с 23 декабря исключен из состава национальной сборной команды. В разделе 5 указано что за совершение дисциплинарного проступка, в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение спортсменом положений настоящего кодекса, применяются дисциплинарные взыскания», — сообщили в агентстве.

Отмечается также, что в состав сборной Царев попал в прошлом году по итогам чемпионата Кыргызской Республики по греко-римской борьбе, на котором он занял первое место в весовой категории до 72 килограммов.

из интернета
Фото из интернета. Братья Руслан и Роман Царевы

Роман Царев брат чемпиона Кыргызстана Руслана Царева, успешно выступившего на недавнем Кубке мира по борьбе, в числе прочих отмеченного за спортивные заслуги властями Кыргызстана.

Напомним, накануне МВД сообщило о его задержании. Роман Царев и еще один задержанный подозреваются в вымогательстве у бишкекчанина крупной суммы денег. По версии следствия, пострадавшего запугивали, обещая вывезти его в горы и убить.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177898/
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