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Общество

Афиша Бишкека на выходные: новогодние ярмарки, балет, мастер-классы

Театр

26 декабря. Балет «Щелкунчик»

В основе балета Петра Чайковского лежит одноименная сказка Гофмана. Постановка 1990 года. Спектакль восстановлен в 2014 году.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

18-30 декабря. Новогодняя арт-ярмарка и выставка «Восточные напевы»

Для вас будут представлены работы известных художников КР, ювелирные изделия, одежда и предметы быта в национальном духе, сувениры и новогодние подарки. Каждый сможет принять участие в различных творческих мастер-классах по живописи, войлоку, кураку, скульптурной лепке и гончарному мастерству.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 12.00-20.00.

26-27 декабря. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставка «Верю великой будущности России»

Выставка о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848). Представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Выставка спроектирована Московским государственным университетом технологий и управления имени Кирилла Разумовского.

Посетить выставку можно по ссылке.

2 декабря — 4 января. Фотовыставка «Не дальние дали»

Выставка Дениса Польшикова в стиле репортажной фотографии объединяет в себе несколько жанров. Представлено около 70 работ.

Кафе Chicken Star, 11.00-24.00.

11-29 декабря. Предновогодние ярмарки

Вы сможете приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей. Предусмотрена и концертная программа. Подробнее здесь и здесь.

Аллея возле памятника Курманджан датке, парк «Ынтымак», кинотеатр «Октябрь», парк имени Асанова, 12.00-18.00.

24 декабря — 24 января. Выставка «Новый соцреализм»

На выставке свои работы представят участники стипендиального проекта Tolon Museum Нюргуяна Иннокентьева, Омуркул уулу Базаркул, Саркын Сооронбаев, Бухрамжан Темиров, Таалай Усубалиев, а также приглашенные художники Таалай Курманов и Сансыз Мирзираимов.

Выставочный зал Союза художников, галерея «Дубовый парк» им. С.А.Чуйкова, 11.00-17.00.

25-27 декабря. Ярмарка

Одежда и аксессуары от дизайнеров КР, необычные интерьерные штучки, косметика ручной работы, игрушки, вкусная и полезная еда и, безусловно, новогодние подарки.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 11.00-22.00.

Концерты, выступления

26 декабря. Концерт группы «Театр теней»

Как написали сами участники группы, они играют рок, блюз и прочую ерунду.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

26 декабря. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

27 декабря. Концерт «Новогодний серпантин»

Праздничный гала-концерт с участием ведущих солистов Кыргызского театра оперы и балета. Дирижер — заслуженный артист Кыргызской Республики Нурматбек Полотов. Балетмейстер — народный артист Кыргызской Республики Акан Нуртазин.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Акции, семинары, мастер-классы

26 декабря. Акция «Ночь музеев Digital Art»

Зрителей ждет квест-игра, лайв c международными спикерами, карантинные проекты, ретрит-сессия, обсуждения в формате вопрос-ответ.

Акцию можно будет посмотреть по ссылке.

26, 27 декабря. Мастер-классы по живописи

Мастер-классы по живописи и росписи проведут художники Кадыр Беков,Алмаз Шаршекеев и
Зульфия Акимова. В стоимость включены материалы и кофе-брейк. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 12.00, 14.00, 16.00.

26 декабря. Новогодний мастер-класс

Вы создадите новогодние украшения с Татьяной Куликовой.

«Галерея М», 10.30.

Для детей

26 декабря. Онлайн-сказка «Мальчик, который говорил с Землей»

История о мальчике, который ищет счастье. Он разговаривает с Землей и просит ее подсказать, где найти его. Земля отправляет мальчика в путешествие по разным уголкам с уникальной природой, которыми она гордится. Он путешествует по этим местам, но понимает, что счастье найти труднее, чем он ожидал. Присоединяйтесь к прямой трансляции сказки, чтобы узнать, чем она закончилась.

Трансляция по ссылке, 19.30.

26 декабря. Кулинарный мастер-класс

Дети научатся готовить шницель с картофельным гарниром и пирожное «картошка». Регистрация по телефону 0700709855.

Кулинарная студия Orange, 14.00.

27 декабря. Мастер-классы

Дети под руководством Маргариты Ханафеевой распишут новогоднюю тарелку и эко-сумку.

«Галерея М», 10.30, 13.00.

27 декабря. Спектакли «Зимний лес» и «Жаңы жылдык жомок»

Перед спектаклями детей будет ждать новогоднее представление.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 13.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177894/
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