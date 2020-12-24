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Общество

ГРС: Ограничений на регистрацию лиц по одному адресу нет

Государственная регистрационная служба установила контроль за лимитом и идентификацией граждан при регистрации по месту постоянного жительства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, на регистрацию лиц по одному адресу ограничений нет.

«Согласно внесенным изменениям в постановление правительства КР о правилах регистрации и снятия граждан Кыргызстана с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания, в целях предотвращения случаев массовой смены адресов граждан в преддверии выборов депутатов местных кенешей было принято решение производить идентификацию граждан на основе графического изображения лица с применением технологии Face ID при регистрации по месту постоянного жительства. Также в постановлении учтены случаи, когда на момент регистрации в жилом помещении выявится более 10 зарегистрированных граждан, за исключением близких родственников, сотрудник регистрационного учета производит регистрацию, при этом в течение одного рабочего дня направляет извещение в орган местного самоуправления, районный отдел органа внутренних дел и территориальные избирательные комиссии», — информирует пресс-служба ГРС.

Отмечается, что сигнальное сообщение в письменном виде направляется в три органа — МВД, ЦИК и местное территориальное управление — для принятия мер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177871/
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