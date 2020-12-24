Судье Эльвире Джаркеевой изменили меру пресечения

Бывшему председателю Свердловского райсуда столицы Эльвире Джаркеевой изменили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщил адвокат Рустам Абдурауфов.

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По его словам, Эльвиру Джаркееву освободили из зала суда под подписку о невыезде.

«Ранее защита вносила ходатайство об изменении меры пресечения в связи с решением Конституционной палаты от 16 декабря 2020 года. В решении палаты указывается, что продление срока содержания под стражей свыше одного года невозможно. Вместе с Джаркеевой мера пресечения изменена и Бектурсуну Айталиеву, а также Рустаму Маманову», — сказал Рустам Абдурауфов.

Экс-судью Свердловского райсуда Эльвиру Джаркееву обвинили в том, что она вступила в сговор с преступной группой. Чтобы получить в свое пользование имущество одного из ОсОО, вынесла ряд незаконных решений. В 2016 году судья, нарушив нормы УПК КР, заочно рассмотрела иск о признании недействительной сделки о передаче 100 процентов ОсОО и отмене решения о перерегистрации в Министерстве юстиции, несмотря на то, что заявление должен был рассматривать межрайонный суд. В итоге заключен фиктивный договор о займе 20,5 миллиона сомов сроком на пять дней.