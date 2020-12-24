Судье Эльвире Джаркеевой изменили меру пресечения

Бывшему председателю Свердловского райсуда столицы Эльвире Джаркеевой изменили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщил адвокат Рустам Абдурауфов.
По его словам, Эльвиру Джаркееву освободили из зала суда под подписку о невыезде.
«Ранее защита вносила ходатайство об изменении меры пресечения в связи с решением Конституционной палаты от 16 декабря 2020 года. В решении палаты указывается, что продление срока содержания под стражей свыше одного года невозможно. Вместе с Джаркеевой мера пресечения изменена и Бектурсуну Айталиеву, а также Рустаму Маманову», — сказал Рустам Абдурауфов.
Экс-судью Свердловского райсуда Эльвиру Джаркееву обвинили в том, что она вступила в сговор с преступной группой. Чтобы получить в свое пользование имущество одного из ОсОО, вынесла ряд незаконных решений. В 2016 году судья, нарушив нормы УПК КР, заочно рассмотрела иск о признании недействительной сделки о передаче 100 процентов ОсОО и отмене решения о перерегистрации в Министерстве юстиции, несмотря на то, что заявление должен был рассматривать межрайонный суд. В итоге заключен фиктивный договор о займе 20,5 миллиона сомов сроком на пять дней.