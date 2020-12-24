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Общество

Госслужба миграции напоминает, что для вылета в РФ необходима справка о COVID-19

В настоящее время в Российскую Федерацию совершаются два регулярных и девять чартерных рейсов в неделю. Об этом сообщила Государственная служба миграции КР.

По ее данным, авиарейсы по направлению Бишкек — Москва совершают компании «Аэрофлот» и «Авиа Траффик» по пятницам.

«Для вылета регулярными рейсами необходимо иметь паспорт и справку об отсутствии заболевания COVID-19 от лабораторий Бонецкого или Аквалаб. Справка действительна в течение 72 часов. Чартерные и грузопассажирские коммерческие рейсы по маршруту Бишкек — Москва совершаются ежедневно авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии»», — отмечает госслужба.

Напомним, по данным координационного комитета «Центральная Азия в движении», во время пандемии в КР вернулись 50 тысяч трудовых мигрантов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177833/
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