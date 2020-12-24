«Северэлектро» планирует отключить почти 2 тысячи небытовых абонентов

ОАО «Северэлектро» 28 декабря за дебиторскую задолженность отключит 1 тысячу 800 небытовых абонентов Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Во избежание неудобств компания призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно.

«Для вашего удобства на сайте распредкомпании действует рубрика «Баланс абонента». Все абоненты «Северэлектро», включая бытовых и промышленных, могут в любой момент увидеть свое состояние лицевого счета. Даже если под рукой нет счета-квитанции, можно узнать сумму задолженности через сайт», — проинформировали в ОАО.