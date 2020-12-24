Кыргызстанцы могут поучаствовать в олимпиаде гуманитарного вуза России

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) проводит ежегодную олимпиаду для учащихся 9-11-х классов. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, кыргызстанцы могут поучаствовать в олимпиаде по истории, обществознанию, русскому языку, литературе и иностранным языкам.

Конкурс проводится в два этапа:

отборочный этап — дистанционно с 18 января по 1 февраля 2021 года;

заключительный этап — очно, 27 и 28 февраля 2021 года. С учетом эпидемиологической ситуации оргкомитет рассматривает возможность проведения заключительного этапа олимпиады в дистанционном формате.

Чтобы стать участником олимпиады, нужно зарегистрироваться на сайте РГГУ до 17 января 2021-го.