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Общество

Кыргызстанцы могут поучаствовать в олимпиаде гуманитарного вуза России

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) проводит ежегодную олимпиаду для учащихся 9-11-х классов. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, кыргызстанцы могут поучаствовать в олимпиаде по истории, обществознанию, русскому языку, литературе и иностранным языкам.

Конкурс проводится в два этапа:

  • отборочный этап — дистанционно с 18 января по 1 февраля 2021 года;
  • заключительный этап — очно, 27 и 28 февраля 2021 года. С учетом эпидемиологической ситуации оргкомитет рассматривает возможность проведения заключительного этапа олимпиады в дистанционном формате.

Чтобы стать участником олимпиады, нужно зарегистрироваться на сайте РГГУ до 17 января 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177825/
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