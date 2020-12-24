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Общество

Камчыбек Ташиев: Чекист не должен жить богато

«Ни копейки из бюджета не было приватизировано мной», — заявил сегодня на пресс-конференции председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, в обществе муссируется информация о том, что он «прихватизировал» завод. Ташиев заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«У меня есть один дом, я там и живу. Больше недвижимости нет», — сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ добавил, что чекисты не должны жить богато. «Ни один сотрудник ГКНБ не будет заниматься преследованиями. Ни один из них не должен шиковать. Чекист не должен жить богато», — сказал Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177822/
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