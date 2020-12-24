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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 78,6 миллиона, умерли более 1,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 698 тысяч 222. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 78 миллионов 674 тысячи 527 человек. Больше всего зараженных в США (18 миллионов 455 тысяч 655), Индии (10 миллионов 99 тысяч 66), Бразилии (7 миллионов 365 тысяч 517), России (2 миллиона 905 тысяч 196), Франции (2 миллиона 562 тысячи 615), Великобритании (2 миллиона 155 тысяч 996), Турции (2 миллиона 82 тысячи 610), Италии (1 миллион 991 тысяча 378), Испании (1 миллион 842 тысячи 289), Германии (1 миллион 604 тысячи 129) и Аргентине (1 миллион 563 тысячи 865).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 44,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 308 тысяч 460.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 729 тысяч 984. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 351 человека. В том числе в США скончались 326 тысяч 88, Бразилии — 189 тысяч 220, Индии — 146 тысяч 444, Мексике — 120 тысяч 311, Италии — 70 тысяч 373 и Великобритании — 69 тысяч 157.

В Кыргызстане зарегистрировали 79 тысяч 845 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 194 тысячи 257, Узбекистане — 76 тысяч 315, Таджикистане — 13 тысяч 71.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177803/
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