В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 738 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 320 пациентов, в больницах — 1 тысяча 418.

В том числе 78 (5,5 процента) человек — в крайне тяжелом состоянии, 380 (26,7 процента) — в тяжелом. Состояние основной массы больных (938 человек, или 66,1 процента) оценивают как средней тяжести. Только 22 человека (1,5 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 309 человек. В Бишкеке выздоровели 111 человек, Оше — 10, Чуйской области — 100, Ошской — 10, Таласской — 7, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 27, Джалал-Абадской — 23, Баткенской — 16. С начала марта выздоровели 73 тысячи 870 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.