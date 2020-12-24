В Кыргызстане за сутки выявили еще 186 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 62 случая, Оше — 6, Чуйской области — 43, Ошской — 8, Таласской — 5, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 34, Джалал-Абадской — 11, Баткенской — 11.

С марта в республике зарегистрировали 79 тысяч 845 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.