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Общество
Сюжет: COVID-19

В ВОЗ опасаются новых мутаций COVID-19

В ВОЗ опасаются новых мутаций COVID-19. Об этом сообщают «Новости ООН».

По его данным, в Европейском бюро организации призвали страны региона проявить бдительность в связи с выявлением в Великобритании нового варианта коронавируса. Эксперты ВОЗ не исключают, что «британский штамм» — это лишь первая ласточка. Они опасаются появления многочисленных новых мутаций вируса.

О появлении нового варианта вируса SARS-CoV-2 британские власти уведомили ВОЗ 14 декабря, сообщив, что в нем был выявлен ряд генетических изменений. Ученые в Соединенном Королевстве, как сообщают британские власти, в срочном порядке проводят ряд дополнительных эпидемиологических и вирусологических исследований с целью дальнейшего определения последствий любого изменения в свойствах вируса, в том числе в плане его передачи, тяжести течения заболевания, иммунного ответа организма или эффективности вакцины.

«Новому варианту вируса, выявленному в Соединенном Королевстве, присущи несколько комбинаций мутаций, особенно в гене S, и наблюдаются первые признаки того, что этот вариант, вероятно, может легче передаваться от человека человеку», —отмечается в заявлении ВОЗ. Его авторы отмечают, что сегодня крайне важно адаптировать системы тестирования к мутированному вирусу.

Эксперты ВОЗ пока не могут сказать, будет ли новая вакцина эффективной против нового штамма, выявленного в Великобритании. Они призывают не строить догадки, а дождаться результатов исследования ученых.

В ВОЗ считают, что дальнейшая циркуляции вируса COVID-19, cкорее всего, «приведет со временем к появлению многочисленных новых мутаций».

Именно поэтому эксперты призывают своевременно выявлять любые новые варианты вируса и, в частности, увеличить объемы секвенирования вирусов SARS-CoV-2, обмениваться данными об их последовательностях на международном уровне и сообщать о случаях обнаружения мутаций.

«Очень важно остановить распространение вируса у его источника. Необходимо оставить в силе все основные санитарно-противоэпидемические и ограничительные меры, доказавшие свою эффективность», — подчеркивают в ВОЗ.

Эксперты организации уверены, что чем больше людей пройдут вакцинацию, тем в большей степени снизится циркуляция вируса, а вследствие этого уменьшится и потенциальная возможность появления новых мутаций и вариантов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177783/
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