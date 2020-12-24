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Общество

Что приготовить на Новый год, чтобы не разгневать Быка

Новый, 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. Многие люди верят, что встречать символ года нужно правильно — учитывая предпочтения того или иного животного. 24.kg разбиралось, как ему угодить.

В кругу семьи

из интернета
Фото из интернета. Новый год лучше встречать в кругу семьи

Согласно китайской мифологии, бык — животное благородное, сильное и трудолюбивое. А белый металл обладает решительностью и стойкостью. Астрологи советуют встречать новый год в домашней обстановке. Шумные вечеринки и дискотеки Быку не по душе. К тому же в условиях пандемии о них стоит забыть.

Больше овощей и фруктов

из интернета
Фото из интернета. Различные вегетарианские блюда на новогоднем столе придутся по нраву быку

Бык неприхотлив в еде, ест пищу растительного происхождения. Поэтому различные вегетарианские блюда на новогоднем столе приветствуются. Ему понравятся запеченные или тушеные овощи, различные салаты из овощей. Если купить свежие огурцы и помидоры не по карману, то символ года не побрезгует и консервацией.

Овощи рекомендуют использовать и при приготовлении основного блюда, например, утку с яблоками.

Кроме этого, хозяин года любит злаки. На столе будут уместны и каши, и пирожки, и булочки, и различные виды хлеба.

Никакого желатина

из интернета
Фото из интернета. От приготовления холодца лучше отказаться

А вот с мясом в этот год нужно быть осторожным. Символ 2021 года будет не в восторге, если встречать Новый год решите с закусками из говядины или телятины.

Лучше воздержаться от любимого холодца или заливной рыбы или готовить их без желатина — его часто изготавливают из костей крупного рогатого скота.

А вот блюда из рыбы и морепродуктов могут стать хорошей альтернативой. Но стоит помнить, что придутся по душе Быку простые угощения, без экзотических продуктов и разносолов.

Без сладкого не обойтись. Но горячительное – в меру

из интернета
Фото из интернета. Десерт обязательно должен быть на столе

Бык — сладкоежка, и ему по нраву придется новогодний торт или легкий фруктовый десерт.

Но вот пьяных Бык не любит. Поэтому в меню могут быть любые алкогольные напитки, но употреблять их нужно без фанатизма.

Белая скатерть и фигурка Быка

из интернета
Фото из интернета. Для сервировки лучше использовать предметы светлых тонов

Задобрит символ года и тщательная сервировка. Так как покровителем будет Белый Металлический Бык, то лучше использовать предметы светлых тонов, а стол застелить белоснежной скатертью из натуральной ткани без крупного рисунка.

Не помешает на столе и фигурка Быка.

Фальстарт

На самом деле покровитель 2020 года Белая Крыса передаст бразды «правления» не в новогоднюю ночь 31 декабря, а значительно позднее.

По восточному календарю год Быка наступит 12 февраля. Но кто не будет рад встретить новый год еще раз?! Тем более что праздник выпадает на такую красивую дату, в которой только двойки и единицы, — 12.02.2021.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177777/
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