Что приготовить на Новый год, чтобы не разгневать Быка

Новый, 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. Многие люди верят, что встречать символ года нужно правильно — учитывая предпочтения того или иного животного. 24.kg разбиралось, как ему угодить.
В кругу семьи
Согласно китайской мифологии, бык — животное благородное, сильное и трудолюбивое. А белый металл обладает решительностью и стойкостью. Астрологи советуют встречать новый год в домашней обстановке. Шумные вечеринки и дискотеки Быку не по душе. К тому же в условиях пандемии о них стоит забыть.
Больше овощей и фруктов
Бык неприхотлив в еде, ест пищу растительного происхождения. Поэтому различные вегетарианские блюда на новогоднем столе приветствуются. Ему понравятся запеченные или тушеные овощи, различные салаты из овощей. Если купить свежие огурцы и помидоры не по карману, то символ года не побрезгует и консервацией.
Овощи рекомендуют использовать и при приготовлении основного блюда, например, утку с яблоками.
Кроме этого, хозяин года любит злаки. На столе будут уместны и каши, и пирожки, и булочки, и различные виды хлеба.
Никакого желатина
А вот с мясом в этот год нужно быть осторожным. Символ 2021 года будет не в восторге, если встречать Новый год решите с закусками из говядины или телятины.
Лучше воздержаться от любимого холодца или заливной рыбы или готовить их без желатина — его часто изготавливают из костей крупного рогатого скота.
А вот блюда из рыбы и морепродуктов могут стать хорошей альтернативой. Но стоит помнить, что придутся по душе Быку простые угощения, без экзотических продуктов и разносолов.
Без сладкого не обойтись. Но горячительное – в меру
Бык — сладкоежка, и ему по нраву придется новогодний торт или легкий фруктовый десерт.
Но вот пьяных Бык не любит. Поэтому в меню могут быть любые алкогольные напитки, но употреблять их нужно без фанатизма.
Белая скатерть и фигурка Быка
Задобрит символ года и тщательная сервировка. Так как покровителем будет Белый Металлический Бык, то лучше использовать предметы светлых тонов, а стол застелить белоснежной скатертью из натуральной ткани без крупного рисунка.
Не помешает на столе и фигурка Быка.
Фальстарт
На самом деле покровитель 2020 года Белая Крыса передаст бразды «правления» не в новогоднюю ночь 31 декабря, а значительно позднее.
По восточному календарю год Быка наступит 12 февраля. Но кто не будет рад встретить новый год еще раз?! Тем более что праздник выпадает на такую красивую дату, в которой только двойки и единицы, — 12.02.2021.