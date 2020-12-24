В Кыргызстане усилят работу по защите права и свободы россиян

Омбудсмен Токон Мамытов подписал меморандум о сотрудничестве с правовым центром Ассоциации гильдий соотечественников «Наше Право». Со стороны ассоциации подпись поставила председатель АГС Светлана Борцова. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, целью соглашения между аппаратом омбудсмена и АГС «Наше право» является объединение усилий для защиты прав и свобод граждан России в Кыргызстане.

Сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям: