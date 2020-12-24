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Общество

В Кыргызстане усилят работу по защите права и свободы россиян

Омбудсмен Токон Мамытов подписал меморандум о сотрудничестве с правовым центром Ассоциации гильдий соотечественников «Наше Право». Со стороны ассоциации подпись поставила председатель АГС Светлана Борцова. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, целью соглашения между аппаратом омбудсмена и АГС «Наше право» является объединение усилий для защиты прав и свобод граждан России в Кыргызстане.

Сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям:

  • участие в инициативах, направленных на улучшение ситуации с соблюдением и обеспечением прав и свобод человека в Кыргызстане;
  • оказание содействия российским соотечественникам в доступе к правосудию на территории КР;
  • оказание иного, соответствующего законодательству, содействия для соблюдения прав и основных свобод человека;
  • могут быть подготовлены планы проведения совместных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177776/
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