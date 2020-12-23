24 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Тилек», «Бакай-Ата», село Орто-Сай;

9.00-14.00 — 11-й микрорайон, 21, 26, 27;

9.30-12.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Республиканской, Березовой, Лесхозной;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кривоносова, Ойсул-Ата, Он-Арча, Садыбакасова, Абдрахманова, Бердибаева, Сулуу-Тор);

9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-23 — Чуй-28), «Колмо» (улицы Мидин, Жанылык), «Киргизия» (улицы Парковая, Абдрахманова);

11.00-17.00 — отрезки улиц Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Ибраимова, Матросова, Байтика Баатыра, Горького, переулок Геологический;

15.30-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Фрунзе;

13.00-15.00 — отрезки улиц Пушкина, Абдымомунова, бульвара Эркиндик.