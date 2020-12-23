24 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Тилек», «Бакай-Ата», село Орто-Сай;
- 9.00-14.00 — 11-й микрорайон, 21, 26, 27;
- 9.30-12.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Республиканской, Березовой, Лесхозной;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кривоносова, Ойсул-Ата, Он-Арча, Садыбакасова, Абдрахманова, Бердибаева, Сулуу-Тор);
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-23 — Чуй-28), «Колмо» (улицы Мидин, Жанылык), «Киргизия» (улицы Парковая, Абдрахманова);
- 11.00-17.00 — отрезки улиц Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Ибраимова, Матросова, Байтика Баатыра, Горького, переулок Геологический;
- 15.30-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Фрунзе;
- 13.00-15.00 — отрезки улиц Пушкина, Абдымомунова, бульвара Эркиндик.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Тунгуч», «44 га», села Лебединовка (улицы Чуйская, Нарынская), Восток (улицы Весенняя, Крупской, Ленина, Мирная, Тельмана), Дачное (улицы Береговая, 40 лет Победы, Ленина, Новая, Шевченко), Зерноток, Пригородное (улицы 8 Марта, Береговая, Лесная, Марата, Широкая), Степное (улицы Дорожная, Артезианская, Кавказская, Манаса);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», детский сад, улицы Колхозная, Свердлова, Советская, Фрунзе, Проектируемая, 73-272, 362-364), Чон-Джар (улица Термечикова), Белек (улицы Ленина, Токтогула), Арал (улица Картанбаева), Комсомольское (улицы Южная, Озерная, Строительная, Набережная, Юбилейная, Центральная, Опытная, Проектируемая, Западная, Раздольная, Карасуйская, Молодежная, Пионерская, Средняя), Сокулук (улицы 40 лет Победы, Фрунзе), совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Новосадовая, Лесная, Новая, Строительная, Восточная, Животноводство, Проектируемая);
- 9.00-13.00 — село Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, 60 лет Киргизии, Степная, Правды, Индустриальная, Новая, Труда, Мельничная, Иссык-Кульская, Белинского, Калинина, Полярная, Карагачевая, Садовая, Октябрьская, Молодежная, Советская, Спортивная, Интернациональная, Северная, Ключевая, переулки Новый, Карагачева);
- 9.00-12.00 — село Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Новая, Ломоносова, Радиоцентральная, Южная, Авиагородок, Высоцкого, Спортивная, Проектируемая, Черемушки);
- 10.00-14.00 — села Чат-Кель (улица Восточная), Студенческое (улицы Новосадовая, Садовая, Проектируемая, Беговая, Юбилейная, Комсомольская, Намазалы ажи, переулок Новосадовый);
Жайылский РЭС
- 12.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Гвардейская, Вокзальная, Дзержинского, Энергетическая, Советская, Жаштык, Восточная, Коржова, Садовая, Советский уголок, Центральная, Почтовая, Ракетная, Куйбышева, Ленинградская, Звездная, Ильича, Михайлова, Московская, Чкалова, Некрасова, переулки Почтовый, Ленинский);
- 8.30-17.00 — село Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева);
- 11.00-13.00 — села Петропавловка (улицы Краснооктябрьская, Крупской, Ключевая, Фрунзе, Пограничная, Мира, Ленина, Комсомольская), Новониколаевка (улицы Бедного, Восточная, Калинина);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Бухара, Тельман, Эркин-Сай;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Фрунзе, Дивазова, Спортивная, Молодежная, Восточная), Чон-Далы (улица Боконбаева);
3Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Керме-Тоо, Анаров, Кара-Кульджа, Кара-Кочкор, Салам-Алик, Мырза-Аке, Баш-Добо, Заргер, Чангек, Жалпак-Таш.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (микрорайоны 13-15-й, «Джин-Джиган», «Восток», «Восток-2»).