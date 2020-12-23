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Общество

Сквера в «Аламедине-1» не будет. Мэрия Бишкека отказала жителям в просьбе

Мэрия Бишкека отказалась строить в микрорайоне «Аламедин-1» сквер. Об этом 24.kg сообщил активист Шер Эмильбеков.

По его словам, ранее люди обращались в муниципалитет с просьбой построить сквер, однако получили отрицательный ответ.

«Мэрия пишет, что указанный земельный участок находится в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи. По их логике под высоковольтными линиями можно строить гаражи, а сквер нельзя?» — задается вопросом активист.

Шера Эмильбекова
Фото Шера Эмильбекова. Мэрия Бишкека отказала жителям Аламедина-1 в просьбе построить сквер

Местные жители требуют снести незаконные объекты.

«В документе отмечается, что срок аренды этих гаражей истек еще в 2007 году, то есть почти 14 лет они стоят тут незаконно? Если даже не будут строить сквер, то пусть снесут незаконные объекты», — сказал Шер Эмильбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177727/
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