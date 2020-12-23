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Общество
Сюжет: COVID-19

Узбекистан приостанавливает авиасообщение с восемью странами

Узбекистан на 20 дней приостановил международные авиарейсы с несколькими странами из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщают узбекские СМИ.

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По их данным, с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021-го Узбекистан приостанавливает международные авиарейсы, в том числе въездные, выездные и транзитные, с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом с учетом выявления нового варианта COVID-19 и сложной эпидемиологической ситуации в этих государствах.

«Гражданам этих стран и лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих государствах, а также гражданам третьих стран, посещавших государства в течение последних 14 дней, запрещен въезд в Узбекистан в период действия ограничения. Граждане РУз и лица без гражданства, проживающие в стране, находившиеся в течение последних 14 дней в Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и ЮАР и въезжающие в Узбекистан через третьи государства, подлежат 14-дневному карантину в карантинном центре или соответствующем отеле», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ограничения будут постепенно сниматься по мере стабилизации эпидемиологической ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177722/
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