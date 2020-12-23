Школьники Бишкека завоевали бронзу на V Международной олимпиаде мегаполисов

Столичные школьники завоевали бронзу в командном зачете на V Московской международной олимпиаде мегаполисов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, мероприятие проходило в режиме онлайн с 16 по 19 декабря по четырем дисциплинам: математика, физика, химия, информатика. В нем приняли участие ребята в возрасте 14-18 лет, которые живут в крупнейших городах мира.

«Учащиеся приняли участие в блиц-туре, на каждый предмет задавалось по 20 вопросов на английском языке. Затем прошли практические и теоритические туры», — отметили в муниципалитете.

Призовые места завоевали Чингиз Абдразхаков (серебро по физике), Надежда Ондрина (бронза, химия), Тихон Миклухин (бронза, химия), Михаил Цой (бронза, информатика).

Призерам командного зачета будут вручены кубки, дипломы и медали — в индивидуальном зачете.

Команда Бишкека отобрана по итогам городской и республиканской олимпиад 2019-2020 учебного года.