14:42
USD 81.06
EUR 99.07
RUB 1.08
Общество

Школьники Бишкека завоевали бронзу на V Международной олимпиаде мегаполисов

Столичные школьники завоевали бронзу в командном зачете на V Московской международной олимпиаде мегаполисов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, мероприятие проходило в режиме онлайн с 16 по 19 декабря по четырем дисциплинам: математика, физика, химия, информатика. В нем приняли участие ребята в возрасте 14-18 лет, которые живут в крупнейших городах мира.

«Учащиеся приняли участие в блиц-туре, на каждый предмет задавалось по 20 вопросов на английском языке. Затем прошли практические и теоритические туры», — отметили в муниципалитете.

Призовые места завоевали Чингиз Абдразхаков (серебро по физике), Надежда Ондрина (бронза, химия), Тихон Миклухин (бронза, химия), Михаил Цой (бронза, информатика).

Призерам командного зачета будут вручены кубки, дипломы и медали — в индивидуальном зачете.

Команда Бишкека отобрана по итогам городской и республиканской олимпиад 2019-2020 учебного года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177712/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Финал республиканской математической олимпиады состоится 29 и 30 ноября
Кыргызстанец завоевал бронзу на Международной математической олимпиаде
В Кыргызстане 97 учеников школ стали победителями альтернативной олимпиады
Школьники из Кыргызстана завоевали семь медалей на международной олимпиаде
Где можно зарегистрироваться на альтернативную олимпиаду, рассказали в Минобразе
В Кыргызстане запускают альтернативную олимпиаду для школьников
Школьники из Кыргызстана завоевали две медали на Иранской олимпиаде по геометрии
Школьники из Бишкека стали призерами международной олимпиады мегаполисов
Школьник из Кыргызстана завоевал бронзу на Международной химической олимпиаде
Родители требуют качественного отбора детей на мировую олимпиаду по математике
Популярные новости
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Он&nbsp;пишет с&nbsp;ошибками. Пользователи Сети следят за&nbsp;публикациями Садыра Жапарова Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
Сель в&nbsp;начале зимы. Очевидцам удалось заснять на&nbsp;видео необычное явление Сель в начале зимы. Очевидцам удалось заснять на видео необычное явление
Бизнес
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
23 декабря, среда
14:29
Закон об экономической амнистии принят. Три депутата проголосовали против Закон об экономической амнистии принят. Три депутата пр...
14:06
Школьники Бишкека завоевали бронзу на V Международной олимпиаде мегаполисов
14:04
Второе командное место на Кубке мира: власти поздравили спортсменов с победой
13:49
Вымогательство 380 тысяч сомов. Один из подозреваемых — борец Роман Царев
13:29
Арзымат Алдаяров: Тариф на природный газ зависит только от цены на доллар