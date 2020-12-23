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Общество

Только 13 процентов выпускников детских домов обучаются в вузах

Только 13 процентов выпускников детских домов обучаются в высших учебных заведениях. Об этом говорится в исследовании Общественного благотворительного фонда «Оэйсис».

По итогам 2020 года в 138 детских учреждениях интернатного типа проживают более 10 тысяч детей. Из них ежегодно выпускаются 300-350 детей.

Согласно исследованию, среди 115 опрошенных выпускников выявлено следующее: 86,1 процента из них обучаются в средних учебных заведениях, 55,4 процента в профессиональных технических лицеях и только 13,9 процента — в высших учебных заведениях.

Общественным Благотворительным фондом «Оэйсис» в рамках проекта «Защита прав выпускников интернатных учреждений» при поддержке посольства Германии в КР проведено исследование о положении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпустившихся из системы детских интернатных учреждений в возрасте 15-16 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177690/
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