Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 декабря: днем плюсовая температура

В Кыргызстане без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью −12, днем +1 градус.

В Чуйской области ожидается ночью −13, днем +3 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью −6, днем до +6 градусов.

В Нарынской области −20 ночью и −4 градуса днем. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Иссык-Кульской области ночью −10, днем +6 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Таласской области температура ночью −14, днем +2 градуса.