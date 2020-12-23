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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 230 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 79 659

В Кыргызстане за сутки выявили еще 230 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 71 случай, Оше — 4, Чуйской области —71, Ошской — 24, Таласской — 6, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 36, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 9.

С марта в республике зарегистрировали 79 тысяч 659 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177642/
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