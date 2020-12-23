Строительство новой школы в Араванском районе почти завершили. Об этом сообщили в Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По его информации, на сегодняшний день подрядная организация завершила отделочные работы первого этажа здания, сейчас устанавливают систему отопления. Школа рассчитана на 225 ученических мест.

«Строительство новой школы № 23 в селе Чек-Абад Араванского района Ошской области готово на 75 процентов. Сейчас ведутся работы также по обеспечению кровли спортивного зала. Строительство объекта финансируется за счет кредитных средств Саудовского фонда развития, сметная стоимость которого составляет $988 тысяч 180. Всего с начала строительства профинансировано $444 тысячи 681. Объект планируют завершить в 2021 году», — сказали в госагентстве.