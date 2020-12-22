Милиция начала расследование по факту взрыва на территории бывшего завода Фрунзе

Милицией начато расследование по факту взрыва котла, произошедшего в Бишкеке на территории бывшего завода Фрунзе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

«В 15.51 в дежурную часть поступил вызов из БНИЦТиО. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Происшествие было зарегистрировано в ЕРПП УВД Ленинского района. Для установления причины взрыва котла назначена пожарно-техническая экспертиза», — сообщили в милиции.

Напомним, в результате взрыва, прогремевшего сегодня на территории бывшего завода, пострадали три человека. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.