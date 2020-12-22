21:10
USD 80.60
EUR 98.47
RUB 1.08
Общество

Милиция начала расследование по факту взрыва на территории бывшего завода Фрунзе

Милицией начато расследование по факту взрыва котла, произошедшего в Бишкеке на территории бывшего завода Фрунзе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

«В 15.51 в дежурную часть поступил вызов из БНИЦТиО. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Происшествие было зарегистрировано в ЕРПП УВД Ленинского района. Для установления причины взрыва котла назначена пожарно-техническая экспертиза», — сообщили в милиции.

Напомним, в результате взрыва, прогремевшего сегодня на территории бывшего завода, пострадали три человека. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177627/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
На территории бывшего завода Фрунзе взорвался котел. Пострадали три человека
В Бишкеке задержан мошенник. Взял машину в рассрочку и исчез
Взрывчатых веществ в магазине оружия не было. Владелец прокомментировал ЧП
Милиционеры помогли сотрудникам «Тазалыка» расчистить дороги столицы от снега
По факту пожара в оружейном магазине «Таргет» возбуждено уголовное дело
В день голосования избирательные участки будут охранять 11 тысяч милиционеров
Это недопустимо. В органах милиции сняли видеофильм о проблеме семейного насилия
В Бишкеке машина врезалась в людей, оказывающих помощь сбитому пешеходу
Двух пропавших без вести на Иссык-Куле девочек нашли в Бишкеке
В Сети появилось видео момента взрыва в бишкекском оружейном магазине
Популярные новости
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Московские дворники из&nbsp;Кыргызстана сняли пародию на&nbsp;песню Моргенштерна Московские дворники из Кыргызстана сняли пародию на песню Моргенштерна
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
Сель в&nbsp;начале зимы. Очевидцам удалось заснять на&nbsp;видео необычное явление Сель в начале зимы. Очевидцам удалось заснять на видео необычное явление
Бизнес
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
22 декабря, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 декабря: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 декабря: без осадков...
20:43
Россотрудничество проводит конкурс в честь Дня короткометражного кино
20:33
Милиция начала расследование по факту взрыва на территории бывшего завода Фрунзе
20:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь лидирует в мировом рейтинге
20:18
Колледжи будут анализировать спрос рынка труда при подготовке студентов