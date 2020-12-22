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Общество

Школьник из Бишкека стал призером на конкурсе чтецов в России

Школьник из Бишкека стал призером на конкурсе чтецов в России. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

По его информации, ученик седьмого класса школы-гимназии № 48 Кайрат Табылдиев стал лауреатом второй степени Международного конкурса чтецов и художественного перевода.

Россотрудничества
Фото Россотрудничества. Школьник из Бишкека стал призером на конкурсе чтецов в России

«Кайрат выразительно прочитал рассказ Виктора Астафьева «Зачем я убил коростеля?». Ранее он выступил с чтением этого произведения на театральном фестивале «Русская премьера», организованном совместно с ОФ «Мы — соотечественники», — сообщили в Россотрудничестве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177614/
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