В Бишкеке 24 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается +1 градус. День увеличился до 9 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Тилек», «Бакай-Ата», село Орто-Сай;

9.00-14.00 — 11-й микрорайон, 21, 26, 27;

9.30-12.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Республиканской, Березовой, Лесхозной;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кривоносова, Ойсул-Ата, Он-Арча, Садыбакасова, Абдрахманова, Бердибаева, Сулуу-Тор);

9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-23 — Чуй-28), «Колмо» (улицы Мидин, Жанылык), «Киргизия» (улицы Парковая, Абдрахманова);

11.00-17.00 — отрезки улиц Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Ибраимова, Матросова, Байтика Баатыра, Горького, переулок Геологический;

15.30-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Фрунзе;

13.00-15.00 — отрезки улиц Пушкина, Абдымомунова, бульвара Эркиндик.

У кого намечается той

Айбек Чодонов Родился 24 декабря 1973 года в селе Ат-Баши Нарынской области. Начальник муниципального предприятия «Бишкексвет». Памятные даты

Образована Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики

24 декабря 1959 года постановлением Совета министров Киргизской ССР с целью развития экономических связей с иностранными государствами и содействия улучшению внутренней торговли образована Кыргызская республиканская торговая палата.

На нее возложена функция проведения работ по экспертизе товаров в стране.

Она стремится к тому, чтобы каждый предприниматель имел реальные равные возможности для развития своего дела в республике и выхода на международные рынки.

Торгово-промышленная палата КР имеет свои представительства во всех регионах страны.

Прошли президентские выборы в Кыргызстане

Фото пресс-службы президента КР

Президентские выборы прошли 24 декабря 1995 года.

Формально они должны были пройти в августе 1996-го. Оппозиция тогда заявила, что Аскар Акаев пошел на досрочные выборы с целью деморализации не успевающей подготовиться к ним оппозиции.

На пост главы государства также выдвигались Абсамат Масалиев, Жумгалбек Аманбаев, Медеткан Шеримкулов, Омурбек Текебаев, Мамат Айбалаев, Юруслан Тойчубеков и Турсунбай Бакир уулу.

Аскар Акаев победил в первом туре выборов, набрав 71,5 процента голосов. Он был выдвинут на пост президента 3 тысячами трудовых коллективов, Партией единства Кыргызстана и Демократической партией женщин Кыргызстана.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Василий Крикун Фото www.sibmemorial.ru Родился 24 декабря 1918 года в селе Октябрьском. В 1942-м добровольно вступил в ряды Красной Армии (при медицинском освидетельствовании по призыву признавался негодным к службе в армии). Окончил курсы минеров-подрывников и направлен в 315-ю стрелковую дивизию. В одном из боев умело заминировал участок железнодорожного пути — вражеский бронепоезд был уничтожен; в том же бою взял в плен несколько гитлеровцев. В другом бою отличился при уничтожении неприятельского командного пункта и штаба. За время войны сержант Василий Крикун уничтожил и пленил свыше 250 фашистов, взорвал семь танков и шесть автомашин. Умер 10 марта 2007 года. Родился писатель Шабданбай Абдыраманов 24 декабря 1930 года в селе Кыз-Коль (Сузакский район) родился писатель, поэт, драматург и переводчик Шабданбай Абдыраманов. Народный писатель Кыргызской Республики. Начал печататься в 1949-м. В 1956 году опубликовал поэму «Сказание об озере». С 1959-го работал как прозаик. Писал пьесы, занимался переводами. Умер в 1998 году в Бишкеке. Родился профессор Джениш Джунушалиев Родился 24 декабря 1935 года в селе Корумду Тюпского района Иссык-Кульской области. Ученый-историк, член-корреспондент Национальной академии наук КР, доктор исторических наук, профессор. Автор более 130 научных трудов. Научные исследования Джениша Джунушалиева охватывают историю кыргызской государственности, историю Кыргызстана в 1920-1930 годах, становление суверенного государства. За особый вклад в науку ему присуждены почетные звания «Заслуженный работник культуры Киргизской ССР» в 1982-м и «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики» в 2000-м. Дважды удостоен высокого звания лауреата Государственной премии по науке и технике КР в 1996 и 2002 годах. Умер 4 мая 2016-го. Родился художник Аман Асранкулов Родился 24 декабря 1939 года во Фрунзе. Автор сюжетно-тематических картин, портретов, натюрмортов. По силе дарования, образованности, интеллекту был лидером в художественной среде юга республики, во многом определив особенности живописи художников Оша. Фото knmii.kg. Утро. 1983. Х., м. 120х115 Лучшие произведения художника разных жанров («Табаководы», «Рубка шелковицы», «Утро», портреты металлурга Тешеева и милиционера Мырзаева, организаторов первых комсомольских ячеек в южной столице Касымбековых, натюрморты последних лет) значительны по замыслу и исполнению, красивы по живописи, пластичны и композиционны. Умер в 1998-м в южной столице. Умер архитектор Урмат Алымкулов Родился 31 марта 1951 года в селе Кашат Кочкорского района. Заслуженный архитектор Киргизской ССР. Являлся руководителем авторского коллектива ряда проектов и строительства зданий и сооружений, определяющих архитектурный облик Бишкека: Академия управления при президенте КР, «Белый дом», Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкекский гуманитарный университет, резиденции посольств Турции и Германии. Участвовал в разработке проектов площади Победы, площади Ала-Тоо, более 10 школ в различных регионах Кыргызстана, жилой застройки в столице. Последние годы жизни Урмат Алымкулов работал над созданием нового поколения жилья крупнопанельного домостроения и учебных сооружений из облегченных быстровозводимых конструкций. Умер в 2016-м.

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