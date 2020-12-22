Турецкое агентство по сотрудничеству и координации откроет поликлиники в КР

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА) откроет поликлиники в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, 21 декабря Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Кыргызстане Дженгиза Фырата.

Турецкая сторона подтвердила, что продолжит сотрудничество с Кыргызстаном в области здравоохранения и готова оказать братскому кыргызскому народу необходимую помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

«В частности, Дженгиз Фырат сообщил о готовности Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) реализовать проект по открытию, ремонту и техническому оснащению поликлиник в регионах Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Кроме того, турецкий посол отметил, что министр здравоохранения Турции с завершением пандемии коронавирусной инфекции посетит Кыргызстан для официального открытия Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы с группой представителей бизнеса в сфере здравоохранения, которые в свою очередь примут участие в Иссык-Кульском бизнес-форуме, который пройдет в 2021 году.