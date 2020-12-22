22:43
USD 80.60
EUR 98.47
RUB 1.08
Общество

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации откроет поликлиники в КР

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА) откроет поликлиники в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, 21 декабря Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Кыргызстане Дженгиза Фырата.

Турецкая сторона подтвердила, что продолжит сотрудничество с Кыргызстаном в области здравоохранения и готова оказать братскому кыргызскому народу необходимую помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

«В частности, Дженгиз Фырат сообщил о готовности Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) реализовать проект по открытию, ремонту и техническому оснащению поликлиник в регионах Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Кроме того, турецкий посол отметил, что министр здравоохранения Турции с завершением пандемии коронавирусной инфекции посетит Кыргызстан для официального открытия Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы с группой представителей бизнеса в сфере здравоохранения, которые в свою очередь примут участие в Иссык-Кульском бизнес-форуме, который пройдет в 2021 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177605/
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
После многообещающих переговоров. Сможет ли чиновник заняться конкретикой?
Бишкекте кыргыз-корей бизнес форуму өтүп жатат
Кыргызстан и Узбекистан заключили контракты на $200 миллионов
Кыргызстан лидирует среди стран СНГ по защите инвесторов
Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном — $170 миллионов за полгода
Бүгүн Бишкекте «Кыргызстан — АКШ» бизнес форуму өтөт
Популярные новости
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Московские дворники из&nbsp;Кыргызстана сняли пародию на&nbsp;песню Моргенштерна Московские дворники из Кыргызстана сняли пародию на песню Моргенштерна
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
Он&nbsp;пишет с&nbsp;ошибками. Пользователи Сети следят за&nbsp;публикациями Садыра Жапарова Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
Бизнес
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
22 декабря, вторник
22:37
Друг Хабиба Нурмагомедова выложил его фото почти 10-летней давности Друг Хабиба Нурмагомедова выложил его фото почти 10-лет...
22:01
Турецкое агентство по сотрудничеству и координации откроет поликлиники в КР
21:45
В Казахстане установили первые беби-боксы для отказных детей
21:30
Милиция изъяла у бишкекчан 163 единицы огнестрельного оружия
21:15
Антарктида пала. Ни одного континента, свободного от коронавируса, больше нет