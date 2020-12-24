Осознанная мода. В чем встретить и провести 2021 год

Покровителем нового, 2021 года по восточному календарю станет Белый металлический бык. Традиционно в преддверии праздничных мероприятий многие женщины задумались, что надеть.

24.kg разбиралось, в чем лучше встречать Новый год, чтобы он принес удачу.

Астрологи советуют надеть в новогоднюю ночь наряд светлых оттенков. Смело выбирайте костюмы и платья белого и близких к нему цветов.

Отдайте предпочтение бежевым, сливочным или кремовым цветам, а также оттенкам слоновой кости и топленого молока.

Неплохо, если ткань будет блестящая, с люрексом или пайетками.

Свой наряд, конечно же, можно дополнить аксессуарами.

Это касается как женщин, так и мужчин. Первые выбирают ювелирные украшения. Желательно, чтобы они были массивными и из белого металла. Мужчины могут добавить к образу металлические запонки для сорочки или брошь.











Что будет в моде в 2021 году

Предстоящим сезоном будет править сетка. В этом убежден дизайнер Ынтымак Абдылдаев. По его словам, один из лучших домов моды Chanel представил коллекцию, где присутствуют элементы плетения и наряды свободного кроя. Однако модная индустрия в следующем году не отойдет далеко от классики.

«Классический пиджак снова входит в моду. Желательно, чтобы жакет был с большими плечами. Вообще, одежда в стиле oversize будет актуальна еще долго», — уверен модный эксперт.

Стоит отметить, что во время пандемии появилось новое направление в моде, которое позволяет человеку не утруждаться при выборе низа своего образа.

Мировые тренды направлены в сторону Азии. В этом году дома моды представили много нарядов в азиатском стиле, приглашают к сотрудничеству моделей из региона и выбирают характерный крой одежды.

Европа уже изжила себя, придумала столько направлений, столько всего перепробовала! Ынтымак Абдылдаев

Это дизайнер объясняет тем, что в регионе, включая Кыргызстан, проживают древние народы, у каждого из которых богатая культура и история.

«Мир сейчас обращает внимание больше на Азию, потому что здесь очень много коренных жителей, и мы черпаем вдохновение из своего прошлого. Несколько лет назад дом моды Hermes выпустил платок «Чаар сулуу» с принтом пятнистого коня. Женщина из Новой Зеландии 40 лет исследовала происхождение этой породы. Она приехала в Кыргызстан и доказала, что оно берет начало на Енисее. До этого считалось, что лошадь с необычными пятнами принадлежит индейцам. Также на одном из показов Dior в своей коллекции использовал войлок, что также присуще азиатским народам», — рассказал дизайнер.

Фото Ынтымака Абдылдаева. Пятнистый конь



Выбирайте секонд-хенд

Представители мира моды все чаще высказывают мнение о том, что мода должна стать более экологичной. Так появился термин «устойчивая мода». Это новый взгляд на фэшн-индустрию, который базируется на принципах осознанного потребления, этичного производства, ориентации на долгосрочное использование, заботы о мире и человеке. Устойчивая мода стремится продлить жизненный цикл вещи: если вам надоела или уже не по размеру одежда, не выкидывайте ее, а отдайте на благотворительность или продайте.

По количеству потребляемых ресурсов и опасных выбросов фэшн-индустрия может соперничать лишь с нефтяной промышленностью.

«Устойчивая мода — это не актуальная тенденция, не фэшн-веяние, которому суждено просуществовать не более сезона, а образ жизни, кардинально новый тип мышления», — отмечает Ынтымак Абдылдаев.

По его словам, сейчас мир стал потребителем так называемого фаст-фэшн (быстро меняющаяся мода). «Все, что мы носим, вредит экологии нашей планеты. Если отходы от фаст-фэшн собрать в кучу, то они составят целый континент, потому что это все синтетические волокна. Делают их из полиэстера. Я, как осознанный дизайнер, советую своим клиентам брать одежду из натуральных материалов. Возможно, это обойдется дороже, но носить вы ее будете дольше, к тому же никакого вреда экологии и человеку», — подчеркивает он.

Ходить в магазины секонд-хенда или на блошиные рынки, гаражные распродажи не стыдно, а целесообразно и современно. Так поступают все осознанные граждане.

«Не нужно стесняться того, что вы одеваетесь в секонд-хенде. Это давно уже стало нормой. Покупая в таких магазинах одежду, вы экономите деньги. При этом приобретаете вещь из натуральных тканей. Я считаю, что в секонд-хендах можно брать верхнюю одежду, все, кроме нижнего белья. Так вы остерегаете себя от синтетических вещей и спасаете нашу планету», — говорит дизайнер.















Еще не готовы

В стране насчитывается свыше 150 тысяч работников легкой промышленности. По словам Ынтымака Абдылдаева, они в сезон выпускают миллиарды «одноразовых» вещей.

В Кыргызстане еще не осознали всю важность разумного потребления. Несмотря на то что большая часть населения живет небогато, одежду люди покупают постоянно новую и обновляют гардероб ежесезонно.

«Почти все, что у нас в магазинах продают, — это синтетика. Вещи шьют из нефтяных волокон, которые очень вредят здоровью человека. Хотя у нас в республике доступны натуральные материалы — хлопок, шелк, лен. Но кыргызстанцы не покупают такую одежду», — сетует он.

Дизайнер заметил, что мода постепенно отходит от своей первоначальной цели — просто зарабатывать, а становится частью искусства наравне с живописью, оперой и балетом.

«Мировые дома моды Chanel, Dior и другие поменяли концепцию. Их коллекции представляют артисты балета, оперы — при помощи искусства они затрагивают душу человека. И за этим очень интересно наблюдать», — резюмирует он.