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Общество

В мэрии Бишкека знают, как улучшить электроснабжение жилмассивов возле свалки

Под Бишкеком установят еще одну трансформаторную подстанцию. Об этом сообщается на официальной странице Бишкекглавархитектуры в Facebook.

Отмечается, что по инициативе Первомайской районной администрации состоялось выездное совещание, одним из основных вопросов которого было определение на мусорном полигоне земельного участка под установку трансформаторной подстанции.

Как объяснил 24.kg замакима района Мавлян Аскарбеков, устанавливать подстанцию и трансформаторы будет компания-подрядчик «Электросила» для работы мусоросортировочного завода на территории Бишкекского санитарного полигона.

«У нас вокруг него много жилых массивов, у части до сих пор не определен статус. Там спорный вопрос, относятся ли они к Чуйской области или Бишкеку. Ведется работа по определению их границ и статуса. Но, несмотря на это, стоят острые вопросы обеспечения их электроэнергией, другими коммуникациями. Для решения ведем переговоры с подрядчиком. По плану они должны построить подстанцию и ряд трансформаторов для завода. И после обеспечения его электроэнергией мы попросили рассмотреть возможность сделать это и в близлежащих жилых массивах», — отметил Мавлян Аскарбеков.

Он добавил, что, по подсчетам подрядчика, планируемой мощности будет достаточно для обеспечения и завода, и близлежащих жилмассивов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177586/
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