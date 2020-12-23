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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 23 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается +1 градус. День увеличился до 9 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Арпа, Нур-Ордо, Кетмен-Тобо), «Колмо» (улицы Мидин, Ганди, Жаштык);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садыбакасова);
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Профсоюзной, Лумумбы, Кустанайской;
  • 10.00-18.00 — улицы Панфилова, 6, Малдыбаева, 6.

Памятные даты

1 января объявлено праздничным днем и выходным

После петровской реформы в России церковный Новый год продолжал отмечаться с 1 сентября, а день 1 января считался праздником светским.

После революции 1917-го празднование Рождества и Нового года в России было отменено. Эта традиция возродилась только в 1935-м в качестве детского праздника.

23 декабря 1947 года власть объявила 1 января нерабочим днем. Со временем Новый год превратился в праздник, которому народные традиции придали ни с чем не сравнимое очарование и особый смысл.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Калийнур Усенбеков

В 1921 году в селе Ой-Булак Тюпского района родился участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Калийнур Усенбеков.

Войну закончил в Берлине. После продолжал службу в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1951-м окончил Военно-юридическую академию Советской Армии. Был военным следователем, затем заместителем и первым заместителем прокурора Киргизской ССР. В 1961-1968 годах работал в системе Министерства внутренних дел. В 1968-1987 годах работал председателем ЦК ДОСААФ Киргизской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, в 1989-м был избран депутатом Верховного Совета СССР.

Умер 9 декабря 2003 года.

Родился писатель Казат (Кайнар) Акматов

из интернета
Фото из интернета. Казат (Кайнар) Акматов

Родился 23 декабря 1941 года в селе Бостери. Кыргызский прозаик, драматург, сценарист, общественный деятель, народный писатель КР.

Дебютировал как прозаик в 1974-м, когда вышел в свет первый сборник его рассказов «Боз улан» («Юноша»). Автор более ста прозаических произведений, театральных постановок, художественных и документальных фильмов.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Жогорку Кенеша первого созыва в 1990-1994 годах, был членом Президентского совета, председателем Нацкомиссии по госязыку.

Умер 14 сентября 2015-го.

Родился художник Константин Шкурпела

open.kg
Фото open.kg. Константин Шкурпела

Родился 23 декабря 1951 года в Пржевальске. Живописец, график, член Союза художников СССР и Кыргызской Республики.

Ярчайший представитель изобразительного искусства современного Кыргызстана. Некоторые искусствоведы называют его художником-нонконформистом.

Композиции Константина Шкурпелы подчиняются прежде всего экспрессии, темпераменту видения и переживания натуры, лежащей в основе его работ.

Постоянный участник республиканских выставок.

Умерла профессор Валентина Исабаева

из интернета
Фото из интернета. Валентина Исабаева

Родилась 27 ноября 1927 года в селе Торткул Иссык-Кульской области. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Киргизской ССР.

Специалист в области физиологии крови и физиологии природных адаптаций. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями СССР.

Одна из первых докторов медицинских наук из числа кыргызских женщин внесла значительный вклад в развитие отечественной медицины и высшего медицинского образования.

Опубликовано более 200 научных работ, в том числе 13 монографий, 4 учебника. Под руководством Валентины Исабаевой защищены три докторские и 13 кандидатских диссертаций.

Умерла 23 декабря 2001-го.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star, ЦУМе;
  • новогодние городские ярмарки проходят на аллее возле памятника Курманджан датке, в здании кинотеатра «Октябрь», на мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177578/
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