Выпускники детдома продают самодельные елки и хотят построить себе жилье

Выпускники детского дома продают самодельные елки и хотят построить себе собственное жилье. Видеообращением в соцсетях поделилась пользователь Ольга Волосатых.

По их словам, они являются воспитанниками общественного фонда «Наш голос». Им обременительно ежемесячно снимать квартиру, они решили заработать деньги самостоятельно и построить себе дом.

Выпускники рассказали, что в канун Нового года решили изготавливать деревянные ели и украшения для дома, продать их и накопить на строительство дома. «Мы не можем позволить себе каждый месяц снимать квартиру. Как вы знаете, когда снимаешь квартиру, могут возникнуть разные обстоятельства», — говорят подростки.

Эти работы продаются в рамках флешмоба #плюсмойкирпич. Покупая их изделия, можно помочь выпускникам детских домов построить себе жилье. По вопросам заказов и покупок можно обратиться по номеру +996779545753.