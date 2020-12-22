20:22
USD 80.60
EUR 98.47
RUB 1.08
Общество

Выпускники детдома продают самодельные елки и хотят построить себе жилье

Выпускники детского дома продают самодельные елки и хотят построить себе собственное жилье. Видеообращением в соцсетях поделилась пользователь Ольга Волосатых.

По их словам, они являются воспитанниками общественного фонда «Наш голос». Им обременительно ежемесячно снимать квартиру, они решили заработать деньги самостоятельно и построить себе дом.

Выпускники рассказали, что в канун Нового года решили изготавливать деревянные ели и украшения для дома, продать их и накопить на строительство дома. «Мы не можем позволить себе каждый месяц снимать квартиру. Как вы знаете, когда снимаешь квартиру, могут возникнуть разные обстоятельства», — говорят подростки.

Эти работы продаются в рамках флешмоба #плюсмойкирпич. Покупая их изделия, можно помочь выпускникам детских домов построить себе жилье. По вопросам заказов и покупок можно обратиться по номеру +996779545753.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177575/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Это не наши ролики. Кандидаты отрицают, что привлекают несовершеннолетних
Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
Запах хвои или практичность? Какую елку выбрать на Новый год
В Бишкеке пропали двое маленьких детей. Их нашли у родной бабушки
В Бишкеке сотрудники Патрульной службы нашли двух пропавших детей
Русскоговорящих детей-билингвов познакомят с культурным наследием предков
Мальчик, случайно выстреливший в себя из ружья, скончался в больнице
Дети мигрантов. Не защитили родители, поможет соцслужба?
В Бишкеке милиционеры помогли потерявшемуся 14-летнему подростку вернуться домой
За 11 месяцев в Бишкеке произошло 320 ДТП с участием детей
Популярные новости
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Московские дворники из&nbsp;Кыргызстана сняли пародию на&nbsp;песню Моргенштерна Московские дворники из Кыргызстана сняли пародию на песню Моргенштерна
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
Сель в&nbsp;начале зимы. Очевидцам удалось заснять на&nbsp;видео необычное явление Сель в начале зимы. Очевидцам удалось заснять на видео необычное явление
Бизнес
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
22 декабря, вторник
20:18
Колледжи будут анализировать спрос рынка труда при подготовке студентов Колледжи будут анализировать спрос рынка труда при подг...
19:47
Выпускники детдома продают самодельные елки и хотят построить себе жилье
19:28
На базе 50 библиотек по всей стране будут открыты центры развития ребенка
19:01
Привлечь группу депутатов к уголовной ответственности требует от ГКНБ юрист
18:45
В мэрии Бишкека знают, как улучшить электроснабжение жилмассивов возле свалки