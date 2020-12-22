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Общество

Военнослужащие высказали недовольство. Что ответила Генпрокуратура

В Генпрокуратуре рассказали о пенсиях и льготах военнослужащих страны. Комментарий появился после того, как ветераны Вооруженных сил и правоохранительных органов публично высказали недовольство условиями начисления и выплат пенсий.

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«Учитывая специфику и трудности военной службы, государство предоставляет военнослужащим определенные льготы. Им выдают денежные пособия, одежду и питание, а их лечение покрывается за счет государства. Они также освобождены от уплаты подоходного налога и других отчислений», — проинформировали в ведомстве.

Кроме того, согласно Закону «О пенсионном обеспечении военнослужащих», военные имеют право на пожизненную пенсию с момента достижения возраста. Размер пенсии зависит от звания и выслуги лет.

Однако Закон «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла» не предусматривает ежемесячных выплат компенсаций участникам баткенских событий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177559/
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