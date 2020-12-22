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Общество

23 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Арпа, Нур-Ордо, Кетмен-Тобо), «Колмо» (улицы Мидин, Ганди, Жаштык);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садыбакасова);
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Профсоюзной, Лумумбы, Кустанайской;
  • 10.00-18.00 — улицы Панфилова, 6, Малдыбаева, 6.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Арашан (улицы имени генерала Акматова, Спортивная, Титова, Молдобекова, Кошокбека), Пригородное (улицы Сибирская, Арстанбап, Первомайская, Юбилейная, 8 Марта, Широкая, Юбилейная, Лесная), Степное (улицы Дорожная, Артезианская, Кавказская, Манаса), Берлик (улицы Молодежная, Парковая, Почтовая, Участок, Школьная), Ленинское (улица Восточная), Дачное (улица Береговая);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улица Проектируемая, 73-272, 362-364), Гавриловка (улицы Горького, Школьная, переулок Школьный), Джаны-Джер (улицы Бектоо, Билим), Шалта (кошары, улица Калмырза), Чон-Джар (улица Термечикова), Нижнечуйское (улицы Школьная, Партсъезда, Коммунистическая, Гагарина, Фрунзе, Октября, Первомайская), Чат-Коль (улицы Украинская, Почтовая);
  • 9.00-13.00 — село Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская, Ленина, Восточная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Беловодское (улица Ленина, 111).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177550/
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