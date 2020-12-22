23 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Арпа, Нур-Ордо, Кетмен-Тобо), «Колмо» (улицы Мидин, Ганди, Жаштык);

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садыбакасова);

9.30-13.00 — отрезки улиц Профсоюзной, Лумумбы, Кустанайской;

10.00-18.00 — улицы Панфилова, 6, Малдыбаева, 6.