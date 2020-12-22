Россотрудничество проводит конкурс в честь Дня короткометражного кино

Россотрудничество запускает акцию, приуроченную к Международному дню короткометражного кино. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По его данным, в конкурсе могут поучаствовать и кыргызстанцы.

«Нужно придумать и записать тематический видеоролик продолжительностью от 30 до 60 секунд. До 21 января его нужно отправить с указанием ФИО и страны участника акции на почту russianshortmeter@gmail.com или разместить в социальных сетях с хештегами #ПутьКмечте, #РусскийМетр и #Russianshortmeter», — проинформировали в РЦНК.

Жюри оценит присланные сюжеты и их кинематографичность в двух номинациях: игровые и неигровые ролики. Лучшие короткометражки опубликуют в аккаунте Россотрудничества и покажут в Российском доме науки и культуры в Берлине, а их авторы получат подарки.