21:10
USD 80.60
EUR 98.47
RUB 1.08
Общество

Россотрудничество проводит конкурс в честь Дня короткометражного кино

Россотрудничество запускает акцию, приуроченную к Международному дню короткометражного кино. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По его данным, в конкурсе могут поучаствовать и кыргызстанцы.

«Нужно придумать и записать тематический видеоролик продолжительностью от 30 до 60 секунд. До 21 января его нужно отправить с указанием ФИО и страны участника акции на почту russianshortmeter@gmail.com или разместить в социальных сетях с хештегами #ПутьКмечте, #РусскийМетр и #Russianshortmeter», — проинформировали в РЦНК.

Жюри оценит присланные сюжеты и их кинематографичность в двух номинациях: игровые и неигровые ролики. Лучшие короткометражки опубликуют в аккаунте Россотрудничества и покажут в Российском доме науки и культуры в Берлине, а их авторы получат подарки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177533/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
В прокат выходит кыргызский фильм «Көл»
Афиша Бишкека на неделю: выставки, новогодние ярмарки и кинофестиваль
Том Круз грубо отчитал съемочную группу фильма «Миссия: невыполнима 7»
В день рождения народного писателя в Доме кино показали фильм «Мир Айтматова»
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, выставки и вечер памяти
Вы уже были в кинотеатре после их открытия? Голосование
В маске и с попкорном. Как посетители кинотеатров правила соблюдают
Афиша Бишкека на выходные: выставки, мастер-класс и поэтический вечер
Некоторым школам и вузам Бишкека передали новые учебники
Уже завтра. Как кинотеатры готовятся к открытию
Популярные новости
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Московские дворники из&nbsp;Кыргызстана сняли пародию на&nbsp;песню Моргенштерна Московские дворники из Кыргызстана сняли пародию на песню Моргенштерна
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
Сель в&nbsp;начале зимы. Очевидцам удалось заснять на&nbsp;видео необычное явление Сель в начале зимы. Очевидцам удалось заснять на видео необычное явление
Бизнес
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
22 декабря, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 декабря: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 декабря: без осадков...
20:43
Россотрудничество проводит конкурс в честь Дня короткометражного кино
20:33
Милиция начала расследование по факту взрыва на территории бывшего завода Фрунзе
20:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь лидирует в мировом рейтинге
20:18
Колледжи будут анализировать спрос рынка труда при подготовке студентов