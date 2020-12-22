В Казахстане установили первые беби-боксы для отказных детей

В Енбекшиказахской межрайонной многопрофильной больнице Алматинской области установлены первые в Казахстане беби-боксы для отказных детей. Об этом сообщил Tengrinews.kz.

Как рассказала новостному изданию директор больницы Жамиля Абеуова, возле беби-боксов не будет камер наблюдения, все будет конфиденциально. Оставленному ребенку будет сразу же оказана необходимая медицинская помощь.

«Когда женщина, родив ребенка и находясь в трудных жизненных обстоятельствах, хочет отказаться от него, у нее нет возможности воспитывать либо морально дать ребенку семью. Беби-бокс позволяет женщине подойти в это место и без камер, без наблюдения, оставить ребенка внутри. У мамы в течение трех месяцев есть возможность одуматься и вернуться за ним», — сказала она.

Отметим, что в 2016 году глава Минздрава Талантбек Батыралиев намеревался устанавливать в Кыргызстане беби-боксы.

«Это вынужденная реальность. Мы не можем спокойно наблюдать за ситуацией, когда обнаруживаем новорожденных, умерщвленных собственными родителями, утопленными в общественных туалетах или истерзанными одичавшими животными где-нибудь на окраине села или города. Такая вакханалия должна быть остановлена государственными мерами», — говорил он.

Инициативу не поддержали.