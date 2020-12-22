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Общество

Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев передал семье продукты питания

В ГКНБ продолжается проверка фактов, о которых рассказала девочка из Кемина. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

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Девятилетняя школьница Асема Шакирова рассказала, как над ее мамой, учительницей местной школы, издевалось руководство. Она также отметила, что ее семья находится в трудном материальном положении.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев назначил проверку в школе и распорядился помочь семье девочки.

По данным пресс-центра, в семье пять человек, она испытывает трудности с приобретением продуктов питания и другие жизненные проблемы, вызванные пандемией.

От имени главы ведомства семье переданы продукты питания, предметы первой необходимости, новогодние подарки для детей.

Специально созданная комиссия продолжает проверку школы.

«Моя мама работает учителем в школе имени Жалила Садыкова три года. Нам было тяжело во время пандемии. У нас дома не осталось муки, и тогда мама попросила у администрации школы деньги, которые были сданы на питание. Однако руководство начало над ней издеваться, в результате чего 18 декабря мама упала в обморок прямо во дворе. Мы с 11-летним братом ее еле затащили домой и вызвали скорую. Когда она пришла в себя, рассказала, что все это время руководство школы издевалось над ней», — рассказала ранее девочка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177503/
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