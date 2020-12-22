Минздраву передали 20 тысяч ПЦР-тестов из Южной Кореи. Об этом 24.kg сообщили в организации Good neighbors international.

Фото Good neighbors international. Минздраву передали 20 тысяч ПЦР-тестов из Южной Кореи

По ее данным, стоимость гуманитарного груза составляет почти $20 тысяч.

«Груз передала компания по разработке медизделий BioSewoom. Тесты доставят во все регионы Кыргызстана для своевременного диагностирования COVID-19. Гуманитарный груз с Южной Кореи — жест доброй воли и дружбы с народом Кыргызстана, мы все в равной степени противостоим пандемии коронавируса. С начала пандемии мы уже помогали стране в обеспечении СИЗ, кислородными концентраторами и медицинскими масками», — проинформировали редакцию.