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Общество

Публикация в Facebook. Проигравшая в суде заявительница вновь хочет судиться

Каракольский городской суд дважды отклонил иск к независимому журналисту Алене Хоменко. Об этом 24.kg сообщила она сама.

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По ее словам, истица не оплатила госпошлину.

«Она внесла 1 тысячу сомов для рассмотрения заявления. Однако сейчас законодательство поменялось, если заявитель требует с меня 5 миллионов сомов, то должна оплатить госпошлину в размере 10 процентов от этой суммы. Суд дважды отклонил иск. Теперь Фатима Тагаева подала в суд в третий раз. Если в первом заявлении она требовала удалить пост в Facebook и 10 миллионов сомов, то сейчас она требует просто 10 миллионов сомов, а публикацию удалять уже не надо», — рассказала Алена Хоменко.

Некая Фатима Тагаева подала в суд на независимого журналиста Алену Хоменко. Поводом послужила публикация в Facebook, в которой последняя написала о земельных вопросах.

До этого Алена Хоменко представляла интересы своего коллеги в суде, а Фатима Тагаева представляла вторую сторону и проиграла все суды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177495/
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