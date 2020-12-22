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Общество

Детей с ограниченными возможностями здоровья поздравили активисты села Кенеш

В Иссык-Атинском районе молодые активисты провели новогоднее мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья из сел Кенеш, Буденновка и Курманалиева. Об этом 24.kg сообщили сами организаторы.

В благотворительном мероприятии приняли участие ученики средних школ, директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова и заведующий Иссык-Атинским районным отделом образования Болот Иманалиев.

Помимо поздравления детей, организаторы хотели привлечь внимание общественности к лицам с ОВЗ, развить в обществе толерантность к ним.

«Мы хотели, чтобы дети, которые находятся все время дома, смогли весело провести время, подарить им море радости и положительных эмоций. Такие мероприятия необходимы детям для адаптации их в обществе. Надеемся, они станут традиционными», — ометили организаторы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177485/
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Детей с ограниченными возможностями здоровья поздравили активисты села Кенеш