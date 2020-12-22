В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 901 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 429 пациентов, в больницах — 1 тысяча 472.

В том числе 73 (4,9 процента) человека — в крайне тяжелом состоянии, 410 (27,8 процента) — в тяжелом. Состояние основной массы больных (966 человек, или 65,6 процента) оценивают как средней тяжести. Только 23 человека (1,5 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 295 человек. В Бишкеке выздоровели 105 человек, Оше — 6, Чуйской области — 68, Ошской — 16, Таласской — 8, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 49, Джалал-Абадской — 22, Баткенской — 15. С начала марта выздоровели 73 тысячи 300 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.