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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 175 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 79 429

В Кыргызстане за сутки выявили еще 175 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 48 случаев, Оше — 2, Чуйской области — 41, Ошской — 11, Таласской — 7, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 31, Джалал-Абадской — 12, Баткенской — 16.

Начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова отметила на брифинге, что эффективное репродуктивное число показало снижение ниже единицы во всех регионах. «Это позитивный показатель. Хотим надеяться, что его снижение является проявлением ответственности населения за свое здоровье, соблюдения наших рекомендаций и самоотверженного труда наших медработников», — сказала она.

С марта в республике зарегистрировали 79 тысяч 429 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177479/
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