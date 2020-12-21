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Общество

Мэрия Бишкека ограничила движение на центральной площади Ала-Тоо вечером

Мэрия Бишкека ограничила движение на центральной площади Ала-Тоо вечером. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, такое решение приняли в целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности горожан и гостей столицы. В местах массового скопления людей будет ограничено движение.

С 21 декабря по 8 января с 20.00 до 1.00 будет ограничено движение автотранспорта по проспекту Чуй от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова.

Соответствующее распоряжение подписал и. о. мэра Балбак Тулобаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177470/
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