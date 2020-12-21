Мэрия Бишкека ограничила движение на центральной площади Ала-Тоо вечером. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, такое решение приняли в целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности горожан и гостей столицы. В местах массового скопления людей будет ограничено движение.