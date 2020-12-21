Рейтинг самых богатых YouTube-блогеров возглавил девятилетний Райан Каджи

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых YouTube-блогеров. Девятилетний Райан Каджи родом из американского штата Техас стал самым высокооплачиваемым блогером в этом году c доходом $29,5 миллиона. Об этом говорится на сайте американского финансово-экономического журнала.

По его данным, Райан Каджи прославился благодаря видео, в которых он распаковывает игрушки и делает на них обзоры. У него есть своя линейка брендовых товаров — игрушки, рюкзаки, зубная паста и другое на платформе Amazon и в магазинах Target и Walmart. В прошлом году их продажи составили $200 миллионов, пишет журнал. Также отмечается, что мальчик третий год возглавляет рейтинг самых богатых YouTube-блогеров.

Еще одна юная звезда YouTube шестилетняя Настя Радзинская из России заняла седьмое место в рейтинге Forbes. Журнал оценил ее годовой заработок в $18,5 миллиона. Как и Райан, Настя тоже занимается созданием контента для детей. Ее канал на YouTube называется Like Nastya. В своих роликах девочка играет в конструктор лего, проводит время с отцом и делает познавательные видео. Ролики красочные, выразительные и не содержат сложного языка, что делает их идеальными для детской аудитории по всему миру.

Главный источник доходов почти всех YouTube-блогеров из рейтинга — деньги от рекламы, отмечает журнал. Если их видео подходят для семейного просмотра, сняты на английском языке и длятся дольше восьми минут, то количество рекламы в них, как правило, увеличивается. После начала пандемии COVID-19 ставки на рекламу существенно снизились, но для YouTube-блогеров они быстро начали восстанавливаться.