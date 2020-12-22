Правозащитники отметили низкий уровень открытости судебных заседаний

В коалиции «Эдвокаси-центр по правам человека» провели мониторинг судебных заседаний по проверке законности и обоснованности задержания и применения меры пресечения.
Цель — определить степень соответствия практики следственных судей по осуществлению судебного контроля за законностью и обоснованностью задержания и применения меры пресечения принципам Habeas corpus и международным стандартам справедливого суда. Эксперты посетили 520 заседаний во всех регионах страны.
Выяснилось, что в Кыргызстане в 88,7 процента случаев доступ наблюдателей на судебные процессы ограничен. 77,2 процента родственников подсудимых не могут попасть на заседания.
В подавляющем количестве случаев подозреваемые сразу доставляются в суды непосредственно после задержания. 83,8 процента задержанных соглашаются с тем, что подозрения в отношении них обоснованы.
В 90,8 процента случаев суды рассматривают ходатайства о заключении под стражу.
Правозащитники подготовили рекомендации по итогам исследования:
- разработать временное руководство по мерам предупреждения передачи инфекции во время пандемии в судах и судебных органах;
- разработать методичку для пресс-служб судов по вопросам точного, полного, объективного освещения деятельности судебной системы в период ЧС, ЧП и карантина;
- для решения вопроса о заключении под стражу суду надлежит в каждом конкретном случае проверять обоснованность подозрения в причастности к совершенному преступлению на основе реальных доказательств, представляемых в суде;
- в случаях, когда задержание производилось иными лицами, не уполномоченными для его осуществления, данные лица также должны быть доставлены для допроса следственным судьей для дачи показаний о времени и обстоятельствах задержания.