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Общество

Правозащитники отметили низкий уровень открытости судебных заседаний

В коалиции «Эдвокаси-центр по правам человека» провели мониторинг судебных заседаний по проверке законности и обоснованности задержания и применения меры пресечения.

Цель — определить степень соответствия практики следственных судей по осуществлению судебного контроля за законностью и обоснованностью задержания и применения меры пресечения принципам Habeas corpus и международным стандартам справедливого суда. Эксперты посетили 520 заседаний во всех регионах страны.

Выяснилось, что в Кыргызстане в 88,7 процента случаев доступ наблюдателей на судебные процессы ограничен. 77,2 процента родственников подсудимых не могут попасть на заседания.

В подавляющем количестве случаев подозреваемые сразу доставляются в суды непосредственно после задержания. 83,8 процента задержанных соглашаются с тем, что подозрения в отношении них обоснованы.

В 90,8 процента случаев суды рассматривают ходатайства о заключении под стражу.

Правозащитники подготовили рекомендации по итогам исследования:

  • разработать временное руководство по мерам предупреждения передачи инфекции во время пандемии в судах и судебных органах;
  • разработать методичку для пресс-служб судов по вопросам точного, полного, объективного освещения деятельности судебной системы в период ЧС, ЧП и карантина;
  • для решения вопроса о заключении под стражу суду надлежит в каждом конкретном случае проверять обоснованность подозрения в причастности к совершенному преступлению на основе реальных доказательств, представляемых в суде;
  • в случаях, когда задержание производилось иными лицами, не уполномоченными для его осуществления, данные лица также должны быть доставлены для допроса следственным судьей для дачи показаний о времени и обстоятельствах задержания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177460/
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