Правозащитники отметили низкий уровень открытости судебных заседаний

В коалиции «Эдвокаси-центр по правам человека» провели мониторинг судебных заседаний по проверке законности и обоснованности задержания и применения меры пресечения.

Цель — определить степень соответствия практики следственных судей по осуществлению судебного контроля за законностью и обоснованностью задержания и применения меры пресечения принципам Habeas corpus и международным стандартам справедливого суда. Эксперты посетили 520 заседаний во всех регионах страны.

Выяснилось, что в Кыргызстане в 88,7 процента случаев доступ наблюдателей на судебные процессы ограничен. 77,2 процента родственников подсудимых не могут попасть на заседания.

В подавляющем количестве случаев подозреваемые сразу доставляются в суды непосредственно после задержания. 83,8 процента задержанных соглашаются с тем, что подозрения в отношении них обоснованы.

В 90,8 процента случаев суды рассматривают ходатайства о заключении под стражу.

Правозащитники подготовили рекомендации по итогам исследования: